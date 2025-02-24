Erdoğan: AB'yi düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye'nin üyeliği kurtarabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Avrupa Birliği’ni (AB) içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye’nin tam üyeliği kurtarabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, kabine toplantısının ardından külliyede konuştu.

Cumhurbaşkanının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

* Bugün yapılan Kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek, 2030 sanayi ve teknoloji stratejisini ele aldık.

* (Otomotiv) Bir Çin firması Samsun’da yatırımını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Kısa zaman içinde Samsun’da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz.

* (Kabinede) Mobilite, petrokimya, savunma, güneş enerjisi teknolojilerinde yakın zamanda hayata geçecek 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik.

* Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir.

* Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

* Avrupa Birliği’ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye’nin tam üyeliği kurtarabilir.

* Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluşlar ve liderler, Gazze’deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır.

* (Rusya-Ukrayna) Yüz binlerce insanın hayatına mal olan, her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz.

* Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın, fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız.

* Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler.