MrBeast, TikTok'u satın almak isteyen milyarderlere katıldı

Sosyal medyada 500 milyondan fazla takipçisi olan YouTube yıldızı MrBeast, TikTok’u satın alma mücadelesinde masada bir yer istediğini söyledi.

Fotoğraf: YouTuber MrBeast

İçerik üreticisi MrBeast, Çinli şirketi satın alacağını tweetledikten sadece iki gün sonra platformu satın almak isteyen milyarderlerle bir toplantı yaptığını söyledi.

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, TikTok’ta şirketten uygulamayı kurtarmasına izin vermesini rica eden bir paylaşım yaptı.

Donaldson videoda ‘Bir grup milyarderle bir toplantıdan yeni çıktım. TikTok, işimizi ciddiye alıyoruz… Sizin için hazır bir teklifimiz var. Platformu satın almak istiyoruz. Amerika TikTok’u hak ediyor. Bana masada bir yer verin.’ dedi.

2024’ün başlarında Fortune, Donaldson’ın yılda 700 milyon dolar (yaklaşık 24 milyar 872 milyon) kazandığı bildirdi.

Ancak kullanıcılar Donaldson’ın satın alma planına ve bunu gerçekten başarabilir mi sorusuna pek de sıcak bakmıyor. YouTuber, milyonlarca dolara varan abartılı hediyelerle tanınıyor ve şu anda Amazon ile birlikte Beast Games adında, yarışmacıların 5 milyon dolarlık ödül için mücadele ettiği bir şov yapıyor.

TikTok ABD’deki varlıklarını bir Amerikan şirketine satmazsa, federal yasağın yürürlüğe gireceği 19 Ocak Pazar günü kapatılması bekleniyor. Yüksek Mahkeme’nin yasağı engelleme yetkisi hâlâ mevcut ancak raporlarda yargıçların söz konusu federal yasayı destekleme yönünde eğilim gösterdiği belirtiliyor.

Amerikalı milyarderler, uygulamanın ana şirketi ByteDance ile anlaşma yapmaya çalışıyor.

Uygulamayı satın almak için teklif sunanlar arasında diğer milyarderlerle bir anlaşma yapmak için güçlerini birleştirdiğini söyleyen Shark Tank milyarderi Kevin O’Leary ve Elon Musk da yer alıyor. Ancak TikTok, Musk’ın bu iddiasını yalanladı.

Pazarlıklar devam ederken Amerikalılar ise TikTok benzeri Red Note gibi Çin’e ait diğer uygulamalara yönelerek TikTok’un ölümüne hazırlanıyor.