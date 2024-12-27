Mozambik'te 6 bin mahkum firar etti

Mozambik’in başkenti Maputo’da yüksek güvenlikli bir cezaevinden Noel Günü en az 6 bin mahkum firar etti.

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Ülkede 9 Ekim’de yapılan seçimleri iktidardaki Frelimo Partisi kazanmış, seçim sonuçları anayasa konseyi tarafından onaylanmıştı. Daha sonra ülke genelinde başlayan protestolarda polis araçları, karakollar ve kamu altyapıları hedef alınmıştı.

TRT Haber‘in aktardığına göre Mozambik Polis Genel Komutanı Bernardino Rafael, olaylar sırasında 33 mahkumun öldüğünü, 15’ininse yaralandığını duyurdu.

Bu süreçte Maputo Merkez Cezaevi’nde bir grup mahkum, görevli gardiyanların silahlarına el koyup isyan etti ve diğer mahkumları serbest bıraktı.

Olaylara ilişkin açıklama yapan Rafael, cezaevinde 29 terör hükümlüsünün de bulunduğunu ancak bu kişilerin de firar ettiğini söyledi:

“Bu durum hem savunma ve güvenlik güçleri olarak bizleri, hem de Mozambik halkını endişelendiriyor. Göstericiler, mahkumların serbest bırakılmasını talep ederek cezaevinin duvarlarını yıktılar.”

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, mahkumların cezaevinden çıkışları ve güvenlik güçlerinin firarileri yakalama anları görüldü.

Rafael, kaçan mahkumların gönüllü olarak teslim olmalarını ve halkın bu kişilerin yerleri hakkında yetkililere bilgi vermesini istedi.

Olayların ardından ülkede güvenlik endişeleriyse arttı.