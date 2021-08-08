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Yaramazlara biraz batar!

Kadın mahkumları fuhuşa zorladığı için görevden alınan müdürün yerine yenisi atandı

Mozambik’te, cezaevindeki kadın mahkumları fuhuşa zorladığı gerekçesiyle görevden alınan müdürün yerine yeni bir isim atandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Adalet bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, başkent Maputo’daki Ndlavela Kadın Cezaevi’ndeki mahkumların yıllarca hapishanenin yakınlarındaki ‘evlere götürülerek’, zengin müşterilere ‘servis vermelerinin’ istendiği ortaya çıktı. Mahkumlara, buna karşı çıktıkları, direndikleri takdirde ağır cezalar verildiği anlaşıldı. Kendilerinden istenen şeyi kabul etmeyenler dövülüyor veya kaldıramayacakları kadar ağır işler yaptırılıyordu.


Cezaevi müdürü Albertina Dimande ve tüm yönetim haziran ayında Adalet Bakanı Helena Kida tarafından görevden alındı.

Soruşturmanın tamamlanması sonucunda yerine dün Herminia Nhamuze atandı. Nhamuze’nin cezaevindeki yemin törenine katılan Kida, yaşananların bir daha tekrarlanmamasını istediğinin altını çizdi.

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