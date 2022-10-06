Motorine üç günde üçüncü zam: Artış 4 lirayı aştı

Motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Üst üste gelen zamlarla birlikte motorinde üç günlük toplam fiyat artışı 4 lirayı geçecek.

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Son günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin 2 milyon varil üretim kesme planı petrol fiyatlarını yukarı taşıyor.

5 Ekim’de benzine 62 kuruş, motorineyse 1,10 TL zam gelmişti. Yine bugün itibariyle benzine 74 kuruş, motorine de 1 lira 39 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte benzinin litresi ortalama 20,6 liraya, motorin litresiyse 25,56 liraya yükselmişti.

Ancak zamlar durmadı. Bu gece motorine üst üste üçüncü zam geliyor. Motorinin litre fiyatının 1 lira 53 kuruşluk zamla 27 lirayı aşması bekleniyor.