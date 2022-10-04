Benzin ve motorine zam bekleniyor

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar/TL kurundaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına bu gece zam geliyor.

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Brent petrolda gözlemlenen düşüşle birlikte son olarak 20 Eylül günü motorin fiyatlarına 1,76 kuruş indirim gelmişti.

İndirim sonrası İstanbul’da motorin litre fiyatı 23,10 liraya düşmüştü. Benzinin litresiyse 19,24 liradan satılıyordu.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bu geceden itibaren benzin grubuna 62 kuruş, motorineyse 1,10 TL zam geleceğini duyurdu.

Aktaş, otogazaysa 6 Ekim’den itibaren 75 kuruş indirim geleceğini bildirdi.