Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar/TL kurundaki artışın ardından benzin ve motorine bu gece bir zam daha geliyor.

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Son günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin 1 milyon varil üretim kesme planı petrol fiyatlarını yukarı taşıyor.

Dün benzine 62 kuruş, motorineyse 1,10 TL zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 24,22 lira, benzinin litresiyse ortalama 19,86 liradan satılıyordu.

Bu geceden itibaren benzinde 74 kuruş, motorindeyse 1 lira 38 kuruşluk zam beklentisi var.