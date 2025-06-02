Morata gelecekte Getafe'de oynamak istiyor

Galatasaray’da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte Getafe’de oynamak istediğini söyledi.

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Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa’ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna konuştu.

“İspanya’da gelecekteki takımın kim olur?” sorusuna “Getafe” yanıtını veren 32 yaşındaki futbolcu, “Getafe’de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil.” dedi.

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddiaları hakkındaysa “Doğru değil, en azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim” diye konuştu.

İspanyol forvet, Galatasaray’la altı aylık daha sözleşmesi olduğuna değinerek “Ama sonrasında ne olur bilmiyorum, elbette İspanya’ya dönmek hoşuma gider” dedi.