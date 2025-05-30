Galatasaray Dries Mertens'e veda etti

Galatasaray gelecek sezon kadroda olmayacağı açıklanan Belçikalı futbolcu Dries Mertens’e teşekkür mesajı yayınladı.

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Sarı kırmızılıların Mertens’e veda mesajı şöyle:

“Teşekkürler Dries. Bazı vedalar, kelimelere sığmaz, üç yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens. Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşuyla oyunu değiştiren adamdı o.”

Galatasaray kariyerini golle bitirdi

Galatasaray’daki son maçına çıkan Dries Mertens, gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki üçüncü sezonunu tamamlayan ve bu müsabakanın ardından takımdan ayrılacak Belçikalı orta saha oyuncusu, Başakşehir karşısında 17’nci dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.

Bu sezonki 52’nci resmi maçına çıkan Mertens, altıncı kez gol sevinci yaşadı. Ligde beş gole ulaşan Mertens’in bir de UEFA Avrupa Ligi’nde golü bulunuyor.

Öte yandan golün anonsunu Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs yaptı. Kerkhofs, gol anonsunun ardından eşi için “Seni seviyorum” dedi.

Trendyol Süper Lig’de üst üste üç, toplamda 25’inci kez şampiyon olan Galatasaray, sezonu 2-0’lık RAMS Başakşehir galibiyetiyle kapattı.

Maçtaki diğer golü yıldız forvet Osimhen, 81’inci dakikada attı ve Nijeryalı forvet ligdeki gol sayısını 26’ya taşıdı.