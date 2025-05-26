Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması: Bizi ümitlendiriyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan kiralık sözleşmesi bitecek olan yıldız Victor Osimhen hakkında açıklama geldi: “Oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki… Bizi ümitlendiriyor.”

Fotoğraflar: AA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta AA’nın canlı yayının katılan Buruk, Osimhen’in Galatasaray’da devam etmek için birçok nedenin bulduğunu söyledi.

Yıldız forvete önemli teklifler olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi:

* Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen’i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor.

* Bunun bir de maddi kısmı var. Galatasaray’ın, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen’de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor.

* Taraftarımızın isteğini biliyoruz. Bunun benzerini Icardi’de de yaşamıştık. O da Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri ret edip Galatasaray’ı seçmişti. Burada onun oluşturduğu ortam çok farklıydı. Şimdi o da sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetin olması benim için de büyük mutluluk olacak.

Galatasaray’da transfer

Transferde sakin ve sabırlı olmaları gerektiğini belirten Buruk, şöyle devam etti:

* Şampiyonluğu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Orada sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsız olduğumuzda hatalar yapıyoruz. Biz de en kısa zamanda bitirmek istiyoruz.

* Şampiyonlar Ligi eylül ortasında başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek ilk isteğimiz.

Leroy Sane ve Bernardo Silva

Bayern Münih’in futbolcusu Leroy Sane ve Manchester City’li Bernardo Silva hakkında teknik adam şöyle konuştu:

* Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz.

* İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara başladık. İsim vermek doğru olmaz. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa, ne kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında önemli rol alıyor.

‘Muslera ve Mertens ayrılacak’

* Eksik mevkilerimiz var, transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda büyük payı olan iki oyuncumuz bu sene aramızdan ayrılacak.

* Bu bizi duygulandırıyor. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Daha az süre verdiğimiz, önümüzdeki sene düşünmediğimiz oyuncularla ilgili de önemli bir çalışma yapmamız gerekecek.

* Elimizde satılık olarak düşündüğümüz oyuncu yok. Barış önemli performans sergiledi. Oyuncuyu tüm liglerden izleyenler var. Bu sene de iyi bir çizgi yakaladı. Birçok mevkide oynayabilmesiyle Avrupa’da takımların izlediği bir oyuncu.

* Yunus’un performansı yine çok değerliydi. Her oyuncuya teklif gelebilir ama önceliğimiz bu kadro yapısını tutup üzerine oyuncular almak.