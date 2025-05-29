Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti

Yıldız kaleci Fernando Muslera, Galatasaray’a veda ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Galatasaray

Galatasaray’a transferinden bu yana 14 yılda 19 kupa kazanan Muslera, Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi.

25 Ocak 2025’deki Tümosan Konyaspor maçında 429’uncu lig maçına çıkarak Bülent Korkmaz’a ait 428 maçlık lig rekorunu da kıran tecrübeli kaleci 2011’den bu yana şunları kazandı:

Sekiz Süper Lig

Altı TFF Süper Kupa

Beş Türkiye Kupası

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci olma unvanını geçen sezon Şenol Güneş’in elinden alan file bekçisi bugün Rams Park’taki basın toplantısında sarı kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu.

Muslera “Yarın son maçıma çıkacağım” dedi.