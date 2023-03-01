Moody’s, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 2,3’e, 2024’e ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 3’ten yüzde 4’e yükseltti.

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Moody’s, ‘Küresel Makro Görünüm” Şubat 2023 raporunu yayımladı.

Raporda, çoğu büyük ekonomide sıkı para politikasının ekonomiye etkisiyle küresel büyümenin 2023’te yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

G20 küresel ekonomik büyümesinin 2022’de yüzde 2,7’den bu yıl yüzde 2’ye düşeceği ve 2024’te yüzde 2,4’e yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyonun 2023 ve 2024’ün büyük bölümünde hedeflerin üstünde kalacağı öngörüldü. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon görünümünün farklılık gösterdiği belirtildi.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan için 2023 büyüme tahminleri yükseltildi. Arjantin, Güney Afrika ve Güney Kore için büyüme beklentileri düştü.

Gelecek yıl için Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan ekonomileri için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilirken, Fransa, İtalya ve Güney Afrika için tahminler düşürüldü.

Raporda, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkileri de hesaba katıldı. Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH büyüme projeksiyonlarının yüzde 2 ve yüzde 3’ten sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 4’e revize edildiği bildirildi.

ABD için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,4’ten yüzde 0,9’a, Çin için de yüzde 4’ten yüzde 5’e yükseltildi.