Moda Sahnesi ışıksız oyun sahnelemeye son verdi: Elektriğimizi açtık

Bir ay içinde elektriği ikinci kez kesilen İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi beş gündür sürdürdüğü karanlıkta oyun sahnelemeye son verdiğini duyurdu: “Elektriğimizi açtık.”

Fotoğraf: Twitter

Elektrik fiyatına yılbaşında yüzde 120’nin üstünde zam yapılmış ama gelen yoğun tepki nedeniyle konutlara ve küçük işletmelere zam bir miktar azaltılmıştı. Oy kaybından çekinen hükümet, faturaları düşürmek için formül arasa da henüz KDV indirimi dışında somut bir adım atılamadı.

Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

10 Mart’taysa tiyatronun elektriği kesilmiş ardından gelen tepkiler üzerine aynı gün yeniden açılmıştı. Ardından geçen hafta tiyatronun elektriğinin ödenmeyen borç nedeniyle yeniden kesildiği duyurulmuştu.

Beş gündür elektrikleri kesik olduğu halde oyun sahnelenmeye devam eden Moda Sahnesi bugün yeni bir adım attığını duyurdu.

Aydoğan Twitter’daki paylaşımda “Elektriğimizi açarak karanlıkta oyun oynamaya son verdik. Enerji hakkımız paraya dönüştürülemez” dedi.

Yönetmen gerekçelerini şöyle sıraladı: “Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz bu süreci artık sonlandırıyoruz çünkü oyunlarımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerji hakkımızı kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz. Hakkımız olan ama gasp edilen elektrik enerjisini kullanmak için yeteri kadar bekledik. Bu süre zarfında ne kültür bakanlığı, ne yerel yönetimler, ne de Sabancı Holding problemi çözmek için bizimle temas kurdu. Soruna çözüm getirmek gerekiyordu biz de çözüm getirdik ve çözdük.”

Açıklamada Moda Sahnesi’nin elektrik faturasının, şehir ve devlet tiyatrolarının faturaları hangi kaynaktan ödeniyorsa o kaynaktan ödenmesi gerektiği belirtildi.