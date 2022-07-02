Miyase İlknur: Tımarhanede bu hafta

Gelin şu son bir haftada tartıştığımız konulara bakalım bir…

Marmaris’teki orman sabotajı nedeniyle “idam” cezasını getirmeye başladık yeniden. Gündeme getirenlerin başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor. İdam cezasının yeniden getirilmesini ilk kez savunmuyor üstelik.

İyi de 1999 yılında idama mahkûm olan Öcalan’ın dosyasının Meclis’e getirilmemesi ve bekleme süresinin başlamasına onay veren Bahçeli değil miydi?

Terör örgütü liderinin idam edilmesinin AB üyeliğinde sıkıntı yaratacağı endişesiyle işi sürüncemede bırakan koalisyonun ortağıydı kendileri. Şimdi ne oldu da psikopat bir sabotajcı için insanlık suçu olan idam cezasının getirilmesini istiyor?

Miyase İlknur’un yazısı