Mithat Fabian Sözmen: Şampiyon Galatasaray-Fenerbahçe maçında belirlenir

Galatasaray için kötü haber, kesintili fikstürün milli arayla devam edecek olması. Fiziksel durumlarını toparlamak için her şeyden önce maç temposuna ihtiyacı olan Boey ve Icardi gibi isimlerin nisan ortasından önce toparlanması zor olabilir. Bunun dışında 10, 9 ve 8 numaralardaki alternatifsizlik de kalan 10 haftanın herhangi bir noktasında Galatasaray’ın başına bela açabilir.

Bu yazı Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçtan önce yazıldı ama o maçın sonucundan kısmen bağımsız bir yazı. Fenerbahçe kazanırsa zaten sorun yok ancak puan kaybı durumunda da Galatasaray’ın yukarıda sıraladığımız handikapları nedeniyle mart ayından “şampi” ilan edilecek bir tarafının olmadığını camiaya hatırlatacak bir liderliğe ihtiyaçları olacak. Lig yeni başlıyor ve şampiyonun son dönemeçteki Galatasaray-Fenerbahçe maçında belirlenmesi “ağız sulandıran”, yüksek bir ihtimal.

Mithat Fabian Sözmen’in yazısı