Misyoner ve ailelerini kaçıran çete 17 milyon dolar fidye istiyor

Haiti’de, cumartesi günü biri Kanadalı, 16’sı ABD vatandaşı, misyoner ve ailelerinden oluşan 17 kişiyi kaçıran çete hepsi için 1’er milyon dolar (9,32 milyon lira) toplam 17 milyon dolar (158,44 milyon lira) fidye talep etti. Haiti adalet bakanı Wall Street Journal gazetesine fidye talebini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

‘400 Mazowo’ adlı çete nisan ayında da bir grup Katolik din adamını kaçırmış, rehineler serbest bırakılmıştı. Ancak fidye ödenip ödenmediği netlik kazanmamıştı.

Cumartesi kaçırılanların beşi erkek, yedisi kadın, aralarında beş de çocuk var. Çocukların en küçüğü iki yaşında.

Merkezi ABD’nin Ohio eyaletinde olan ‘Christian Aids Ministries’ adlı sivil toplum kuruluşunda çalışan, Haitililere barınak, gıda, kıyafet yardımı yapmak için bu ülkeye giden misyonerler ve aileleri bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra kaçırılmıştı. Başkent Port-au-Prince’in doğusundaki Ganthier yakınlarında otobüslerinin yolu kesilmiş rehin alınmışlardı.

400 Mazowo’nun otoyollarda araçları durdurup içindekileri kaçırdığı ve fidye sayesinde kendilerini finanse ettiği belirtilirken Washington Post gazetesi, kaçırılanlardan birinin WhatsApp’ta bir mesajla yardım istediğini yazdı. Habere göre mesajda, “Lütfen bizim için dua edin. Rehin alındı. Sürücümüzü etkisiz hale getirdiler, bizi nereye götürdüklerini bilmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Christian Aid Ministries’in Haiti’deki eski yöneticilerinden biri çete üyelerinin kendileriyle temas kurduğunu, Beyaz Saray ise Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Haitili yetkililerle ortak çalıştığını açıkladı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Haiti’de 600 kaçırılma olayı kayda geçti. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 231 olarak açıklanmıştı.