Milyarderler nasıl işçilerden daha düşük vergi ödüyor?

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Veri gazeteciliği topluluğu ProPublica’nın raporuna göre, bazı milyarder ABD’liler maaşla geçinen kişilere göre daha az gelir vergisi ödüyor.

Elon Musk, Jeff Bezos ve George Soros. Fotoğraf: Arşiv/Diken

ProPublica’nın bir raporuna göre ABD’deki bazı milyarderler, yıllar boyunca biriktirdikleri muazzam servet miktarına göre çok az gelir vergisi ödedi veya hiç ödemedi.

Raporda Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 2007 ve 2011’de ‘federal gelir vergisi olarak bir kuruş bile ödemediğine’ dikkat çekildi. Ayrıca Tesla’nın CEO’su Elon Musk 2018’de federal gelir vergisi ödemedi. George Soros da aynı şeyi üç yıl üst üste yaptı.

Vergi ödüyorlar ama…

Elbette milyarderler vergi ödüyorlar ama bu miktar, gerçekte kazandıkları paraya kıyaslandığında epey küçük.

Örneğin, 2014-2018 arasında Bezos 4,22 milyar dolarlık gelir üzerinden toplam 972 milyon dolar vergi ödedi. Bu arada Bezos’un serveti 99 milyar dolar arttı yani bu dönemde gerçek vergi oranı yalnızca yüzde 0,98.

Gerçek şu ki, milyarderler servetlerini hisse senetleri ve gayrimenkul gibi varlıklardan inşa ediyorlar. Bu varlıkların değeri zaman içinde arttığında net değerleri de artıyor. Ancak ABD vergi sistemi, bu tür varlıklardan elde edilen kazançları yakalamak için tasarlanmadı. Sermaye kazançları, genellikle ücret ve maaşlardan daha düşük oranlarda vergilendiriliyor.

Pek çok tanınmış milyarderin servetlerinin büyük bir kısmı, kurulmasına yardım ettikleri şirketlere bağlı.

Hisse senetleri

Hisse senetleri değer kazandığında, yatırımcılar yalnızca gerçekleşen kazançlar üzerinden vergi öder. Başka bir deyişle, bir yatırımcı hiçbir şey satmazsa, kazançlar gerçekleşmediği için hisse senetlerinin değeri fırlamış olsa bile sermaye kazançları vergisi ödemek zorunda değil.

ProPublica’ya göre, bu nedenle bazı milyarderler varlıklarını satmak yerine borç almayı tercih ediyor.

Bununla birlikte, hisselerini sattıklarında, yine de önemli bir vergi faturasıyla karşılaşabilirler. Musk, 2021’de çok sayıda Tesla hissesi sattıktan sonra, o yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğini açıklamıştı.

Gayrimenkuller

Milyarderler için bir başka popüler seçenek de birçok vergi avantajıyla birlikte gelen gayrimenkuller.

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulden kira geliri elde ettiğinizde indirim talebinde bulunabilirsiniz. Bunlar ipotek faizi, emlak vergileri, emlak sigortası ve devam eden bakım ve onarımlar gibi giderleri içerir.

Aşınma ve yıpranma sonucunda bir mülkün değerindeki artan kaybı ifade eden amortisman da vardır. Gayrimenkul yatırımcıları yıllarca amortisman talebinde bulunabilir ve zaman içinde önemli vergi tasarrufları biriktirebilir.