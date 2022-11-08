Milyarderler, ortalama bir insandan milyon kat daha fazla sera gazı yayıyor

Araştırmaya göre milyarderler, ortalama bir insandan milyon kat daha fazla sera gazı yayılmasına neden oluyor.

Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam’ın dün yayınladığı rapor, dünyanın en zengin 125 milyarderinin yatırımlarının ayrıntılı analizine dayanan bulguları temel aldı.

Ortalama insanların aksine, en zengin bireylerin yatırımları emisyonların yüzde 70’ini oluşturuyor. Rapora göre, bu milyarderlerin yatırımları, kişi başına yıllık ortalama 3 milyon metrik ton karbondioksit (CO2) üretiyor ve bu en alttaki yüzde 90’da yaşayanlar için ortalama 2,76 ton CO2’den bir milyon kat daha fazla.

Oxfam’ın iklim değişikliği grubu lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin yaşam tarzlarından, özel jetlerinden ve yatlarından kaynaklanan emisyonların zaten ortalama bir insandan binlerce kat daha yüksek olduğunu söyledi.

Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakıldığında, neden oldukları karbon emisyonlarının bir milyon kattan fazla olduğu görülüyor.

Ülkelerden daha fazla ‘yatırım emisyonlarına’ sahipler

Birkaç milyarder Fransa, Mısır veya Arjantin gibi tüm ülkelerin karbon ayak izlerine eşit olan ‘yatırım emisyonlarına’ sahipler.

Çalışma ayrıca milyarderlerin yatırımlarının ortalama yüzde 14’ünü enerji ve çimento gibi malzemeler gibi kirletici endüstrilere yaptığını da ortaya koydu.

Örneklemdeki sadece bir milyarderin yenilenebilir enerji şirketinde yatırımı olduğu ortaya çıktı.