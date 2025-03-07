Milor'a inceleme CİMER başvurusuyla başlatılmış

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, yemek eleştirmeni Vedat Milor’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuru üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: İBB

Milor ocakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlıklı bir videoyla paylaşmıştı. Videoyu incelemeye alan bakanlık, Milor hakkında ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Konu sosyal medyada gündem olurken, Ticaret Bakanlığı’ndan iki açıklama birden geldi.

Bakanlığın basın müşaviri Fatih Uysan, 10 Şubat’ta CİMER’e Milor’un örtülü reklam yaptığı iddiasıyla bir başvuru yapıldığını, bunun üzerine Milor’dan yazılı açıklama talep ettiklerini yazdı.

‘Örtülü reklam’ın yasak olduğunu belirten Uysan “Gelecek cevapla birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacaktır” dedi.

Gürcan, İmamoğlu’nu hedef aldı: Mağduriyet çıkarmak oldukça zor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’sa, söz konusu incelemeyi ‘zeka yoksunluğu’na yoran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı:

“Reklam Kurulu soruşturma açmaz; gelen şikayet üzerine, şikayet edilen kişiden inceleme için bilgi ister. Ekrem Bey, kendi belediyecilik görevini yerine getirmek yerine sürekli mazeret üretip algı ve reklam peşinde koşarak belediye kaynaklarını bu amaçla harcadığı için, öyle anlaşılıyor ki Reklam Kurulu’nda İBB temsilcisi olduğundan da habersiz.

Reklam Kurulu, kanunla düzenlenmiş ve örtülü reklamla mücadele eden bir kurumdur. Yılda yaklaşık 22 bin şikayet kurula iletilmekte ve bunların tamamı titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu ile bazı devlet hastaneleri de incelenmiş ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır.

Buradan bir mağduriyet çıkarmak oldukça zor. Siz öncelikle İstanbul’un çile dolu trafik sorununa, çalışmayan yürüyen merdivenlere, kazılıp asfaltlanmayan yollara ve bitiremediğiniz projelere odaklanın.”

Ekrem Bey, Reklam Kurulu Sekretaryası’nın kanun gereği CİMER üzerinden gelen “örtülü reklam yapıyor” şikayeti üzerine Vedat Milor’dan bilgi istemesinden rahatsız olmuş.



Reklam Kurulu soruşturma açmaz; gelen şikayet üzerine, şikayet edilen kişiden inceleme için bilgi ister. Ekrem… https://t.co/mi08XwLL3W pic.twitter.com/NIE6ZG6nd4 — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) March 7, 2025

10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü… — Fatih Uysan (@FatihUysan) March 7, 2025





