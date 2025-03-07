Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' incelemesi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir Kent Lokantası’na dair deneyimlerini paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor’a ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlattı.

Fotoğraf: Vedat Milor / Youtube

Milor ocakta Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlığıyla paylaşmıştı.

ANKA‘nın haberine göre bakanlık videoyu incelemeye aldı, Milor’dan Kent Lokantası’yla bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

İncelemeye gerekçe olarak kişinin maddi bir fayda sağlamış olması gösterildi.

Bakanlığa göre videoda Kent Lokantası’na dair olumlu ifadeler ve detaylı bilgiler ‘örtülü reklam’ niteliği taşıyabilir.

İnceleme sonunda video ‘ticari reklam’ olarak nitelendirilirse Milor’a idari yaptırım uygulanabilecek.

İmamoğlu: Yazık

Karara İmamoğlu X’ten dün Üsküdar’da 18’incisi açılan Kent Lokantası’ndan fotoğraflar tepki gösterdi: “Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak.”

Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak. pic.twitter.com/ojasSA6iLX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2025

Milor yalanlamıştı

Öte yandan Milor daha önce Kent Lokantası’nı kendi inisiyatifiyle ziyaret ettiğini, hiçbir ödeme almadığını açıklamıştı: “Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım.”



