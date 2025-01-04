Vedat Milor Kent Lokantası’nı değerlendirdi: Makarna al dente pişmiş

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, 17 Aralık’ta ziyaret ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Üsküdar Kent Lokantası’nı değerlendirdi.

Milor, lokantayı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ile ziyaret etmişti.

Youtube kanalında yayınladığı videoda lokantanın çok temiz ve hijyenik olduğunu belirten Milor “Bu yemeğin 40 lira olması inanılmaz” dedi.

Çekim yapılacağından çalışanların haberi olmazken günün menüsündeyse şu yemekler vardı:

Mercimek çorbası

Makarna

Patates ve soğanlı et

Tavuk göğsü

Portakal

Ek olarak ekmek ve su

Mercimek çorbasını yoğun ve lezzetli bulan Milor, et yemeğineyse şaşırdı. Dana etinin pişince kuruduğunu söyleyen ve bu nedenle sevmediğini belirten Milor, etin özenle yavaş yavaş pişirildiğine dikkat çekti. Milor’a göre yemekteki tek eksik karabiberdi.

Çoğunlukla makarnanın lokantalarda fazla pişirildiğini söyleyen Milor kent lokantasında makarnanın al dente (diri kaldığını) pişirildiğini ve buna şaşırdığını açıkladı. Vedat Milor ayrıca yemeğin suyuna makarnayı ekleyerek yemenin daha gurme olduğuna dikkat çekti.

Ortalama 1000 kişinin yemek yediği lokantada çoğunlukla esnaf ve emeklileri gördüğünü söyleyen Milor, burada orta sınıf bir Türk ailesinin ev yemeğini yediğini ve yemeklerin özenle hazırlandığını söyledi.

Milor’un yayın sonunda Kent Lokantaları hakkında yaptığı yorum şu:

“Burası bir aşevi olsa insan kendini farklı hissedebilir. Düzgün bir esnaf lokantası. Sadece fiyatlar farklı. Politikada olan biri değilim, dışındayım ama iyi şeyi takdir etmek lazım. Sayın Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu okumuş”