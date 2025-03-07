İmamoğlu, Milor'a incelemeyi 'zeka yoksunluğu'na yordu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarını övdü diye yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında inceleme başlatılmasını ‘zeka yoksunluğu’na yordu.

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Milor ocakta İBB’nin Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlığıyla paylaşmıştı. Videoyu incelemeye alan bakanlık, Milor hakkında ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’l birlikte Fatih’te Hırka-i Şerif Camisi’ni ziyaret eden İmamoğlu, Milor’a soruşturmayla ilgili şunları söyledi:

‘Dua ettim, umarım kabul olur’

“Kent lokantamıza gelip oradaki süreci bizim bir çalışma arkadaşımızla, bir yöneticimizle ziyaret edip burada nasıl bir hizmet veriliyor anlayıp buna dönük övgü cümlelerini söylemiş bir insana karşı, zamanında kent lokantalarını küçümseyen, sonra da bunları kötüleyen aklın, şimdi bunu övenlere ceza verme konusunda bir karar alma basiretsizliğini gösteren o kişilere de ‘Allah akıl versin’ diye dua ettim. Umarım kabul olur. Umarım bu zeka yoksunu tavır ve davranışlardan, saldırılardan vazgeçerler.

‘Büyük bir tahribat bırakıyorlar’

Bunu yaptıkça kendilerine zarar veriyorlar. O beni hiç ilgilendirmiyor ama milletimizin yaşamına, huzuruna, geleceğine dair umutlarına büyük bir tahribat bırakıyorlar. Çünkü sonuçta bugünün iktidarı, yöneticisi bunlar. Ekonomiyi, iş hayatını itibarsızlaştırıyorlar. İnsanlar başı öne eğik geziyor. Allah akıl versin. Umarım memleketimiz için bu Ramazan ayında duamızla en hayırlı günleri hep birlikte yakalarız.“



