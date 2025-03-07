Gökce'den Milor'a destek: Aydın sorumluluğunun namuslu bir örneği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) başkanı Buğra Gökce, Kent Lokantası ziyareti nedeniyle hakkında inceleme başlatılan yemek eleştirmeni Vedat Milor’a destek verdi: “Aydın sorumluluğu hisseden iyi insanlara ihtiyacımız var.”

Vedat Milor ve Buğra Gökce, Kent Lokantası önünde. Fotoğraf: İBB

Milor ocakta İBB’nin Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlığıyla paylaşmıştı.

Videoyu incelemeye alan bakanlık, Milor hakkında ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Milor’a ziyarette eşlik eden Gökce, incelemeyi ‘kötü bir zihnin göstergesi’ diye niteledi.

X’ten Milor’u etiketleyen Gökce’nin paylaşımı şöyle:

* Kent Lokantalarının reklama ihtiyacı yok, 81 il 922 ilçede talep gören bir sosyal belediyecilik fenomeni. 86 milyon Kent Lokantası’nı biliyor, destekliyor.

* Değerli Vedat Milor’ün de reklam yapmaya ihtiyacı yok. Bu ülkede yaşayan, seven bir insan olarak sosyal belediyecilik adına çok önemli bir kurumu incelemek, bu deneyimin bir parçası olmak ve bunu takipçileriyle paylaşmak istedi. Esasında aydın sorumluluğunun gereğidir ve namuslu bir örneğidir.

* Bu soruşturma ne yazık ki kötü kalpli, kötü bir zihnin göstergesi. Ülkemiz için daha fazla kent lokantasına, yoksulluğu bitirmeye ve sevgili Vedat Milor gibi bu ülkeyi seven, aydın sorumluluğu hisseden iyi insanlara ihtiyacımız var.

Kent Lokantalarının reklama ihtiyacı yok, 81 il 922 ilçede talep gören bir sosyal belediyecilik fenomeni. 86 milyon Kent Lokantası’nı biliyor, destekliyor.



Değerli @vedatmilor ‘un de reklam yapmaya ihtiyacı yok. Bu ülkede yaşayan, seven bir insan olarak sosyal belediyecilik… pic.twitter.com/smLc9p0Uvt — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) March 7, 2025



