Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu söyledi: “Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim, ‘sürücü affı’ konusu, kesinlikle gündemimizde yok.”