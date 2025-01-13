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Yaramazlara biraz batar!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Talia Gibson’a 2-1 yenilerek elendi.

Fotoğraf: AA


Dünya 94 numarası Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 150’nci basamağındaki Gibson’la karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alan 22 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3’lük skorla hanesine yazdırdı.

Fakat sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanan Gibson, 2 saat 17 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tabloda ilk maçına çıkıyor

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