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Yaramazlara biraz batar!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’e kaybederek, gümüş madalya elde etti.

Rıza Kayaalp

Başkent Belgrad’daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.


Kariyerinde beş dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh’e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi.

Son saniyelere de 2-1’lik Rıza’nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza’yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2’lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh’i mağlup ederek beşinci kez dünya şampiyonu olmuştu.

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