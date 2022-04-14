Midilli’den 25 ay sonra gelen ilk turist kafilesi Ayvalık’ta: ‘Dostlarını görmeye geldiler’

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Covid-19 salgını nedeniyle verilen 25 aylık aranın ardından başlayan feribot seferleri sayesinde Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan turistleri ağırlamaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Feribot seferleri önceki gün (12 Nisan) yeniden başlamış, 35 kişilik Türk turist kafilesi Ayvalık’tan Midilli Adası’na gitmişti.

Midilli’den sabah hareket eden üç feribot, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından 154 kişiyi ilçeye getirdi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda işlemlerini yaptırarak kente giren kafile karanfillerle karşılandı.

Özlemişler

Yunan turistlerden Dina Orfanu, aylardır gelemediği Ayvalık’taki dostlarını ve çarşıyı çok özlediğini söyledi.

Franco Otilis de 1980’den beri Türkiye’ye geldiğini, her seferinde bir sonraki ziyareti için sabırsızlandığını anlattı. Ayvalık’ta çok sayıda arkadaşı olduğunu dile getiren Otilis şöyle konuştu: “Temennim, Ayvalık-Midilli arasındaki bu seferlerin her zaman devam etmesi ve bir daha kapanmamasıdır. Barışın dünyada olduğu gibi Ege’nin iki yakasında da büyük önemi var. Bizim zaten iki halk arasında herhangi bir sorunumuz yok. Ancak zaman zaman bazı diplomatik sıkıntılar yüzünden bu ilişkiler sekteye uğrayabiliyor. Bu anlamda özellikle barışın devam etmesini çok istiyorum.”

Feribot İşletmecisi Ali Jale, her Ayvalıklının Midilli’den, Midilli’dekilerinse Ayvalık’tan dostları olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu dostluklar uzun yıllar pekiştirilerek kurulmuş dostluklardır. Bu anlamda bugün buraya gelen Yunanlı turistlerin pek çoğu emin olun dostlarını görmeye geldiler. Bu akşam da Midilli’ye dönerken pek çok Türk misafirimizi götüreceğiz. Onlar da oradaki dostlarını göremeye gidecekler.”

Esnaf memnun

İki gün önce gittiği Midilli’den dönen Türk turistlerden Ufuk Ova, “25 ay sonra oradaki dostlarımızla bir arada olmanın sevincini yaşadık ve hoş bir vakit geçirdik” dedi.

25 aylık ayrılığın kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan esnaf Özgür Mete de, “Bugün bizim için çok mutluluk veren bir gün. Esnaf olarak sevindik” diyerek işlerin düzeleceğini söyledi.