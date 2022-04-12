Ayvalık-Midilli feribot seferleri 25 ay sonra yeniden başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesiyle Yunanistan’ın Midilli Adası arasında Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen feribot seferleri yeniden başladı.

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AA’nın haberine göre 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda işlemlerini yaptırarak Midilli’ye geçti.

Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi.

Ufuk Ova da seferlerin, salgın sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu, iki ülkenin halklarının 25 aylık kaybı telafi edeceğine inandığını belirterek, “Hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının de karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor” dedi.

Jalem Turizm firmasının sahibi Ali Jale, uzun yıllardır deniz yolcu taşımacılığı yapmalarına rağmen seferlere hiç bu kadar ara vermediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Pandemiden bizimle birlikte Ayvalık esnafı da ilçe ekonomisi de etkilendi. Tabii bu süreçte Midilli’nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli’yi çok özledi. Aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık’ı özledi. Ben inanıyorum ki 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız.”

Perşembe Midilli’den gelecekler

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’se geçmişten bu yana Ayvalık’la Midilli arasında ekonomik ilişkilerin olduğunu belirterek turizm sezonundan beklentilerini anlattı: “Midilli Adası’ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası’ndan ilçemize gelecek kalabalık turistlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi dönemi gibi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bu sınır kapısı Ayvalık’ımıza ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Tabii bunun yanında da iki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etti.”