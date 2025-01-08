Microsoft duyurdu: Hindistan’a 3 milyar dolarlık yatırım

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Hindistan’a bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için gelecek iki yıl içinde 3 milyar dolarlık (yaklaşık 106 milyar 126 milyon lira) yatırım planı duyurdu.

Hindistan’daki Microsoft merkezi. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Hindistan ziyaretinde yatırım planını duyurdu.

Buna göre şirket, iki yıl içinde yeni veri merkezlerinin kurulması da dahil Hindistan’da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırımla Hindistan’da yapay zeka inovasyonlarının hızlandırılmasının hedeflenirken Microsoft’un ‘ADVANTA(I)GE India’ programının ikinci aşaması kapsamında da gelecek beş yıl içinde 10 milyon kişi yapay zeka becerileriyle eğitilerek ülkenin uzun vadeli rekabet gücü desteklenecek.

Microsoft halihazırda Hindistan’da üç veri merkezi bölgesine sahip ve dördüncüsü de 2026’da faaliyete geçmeye hazır.