Microsoft Apple’ı solladı

Microsoft, piyasa değeri olarak Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple ve Microsoft. Görsel: AA

companiesmarketcap’ın aktardığına göre Microsoft’un değeri 2,887 trilyon dolara ulaştı. Apple’ın değeriyse 2,874 trilyon dolar.

Türkiye’nin milli geliri yaklaşık 900 milyar dolar.

Geçin temmuzda Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyleydi: