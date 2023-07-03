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Dünyadaki en değerli 10 şirket

Dünyadaki en değerli şirketlerin zirvesinde Apple yer alırken ikinci sırada Microsoft, üçüncü sıradaysa Suudi petrol şirketi Aramco var.

Fotoğraf: AA

Dünya genelinde 1 trilyon dolar değerlemeyi aşan altı şirket bulunuyor. Bunların beşi ABD merkezli. İlk 10’daysa Aramco ve TSMC dışındaki tüm şirketler ABD’li.


Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyle:

  1. Apple- 3 trilyon 50 milyar dolar
  2. Microsoft- 2 trilyon 532 milyar dolar
  3. Suudi Aramco- 2 trilyon 80 milyar dolar
  4. Alphabet- 1 trilyon 527 milyar dolar
  5. Amazon- 1 trilyon 337 milyar dolar
  6. NVIDIA- 1 trilyon 44 milyar dolar
  7. Berkshire Hathaway- 829 milyar dolar
  8. Meta Platforms- 745 milyar dolar
  9. Tesla- 735 milyar dolar
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)- 486 milyar dolar

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Dünyadaki en değerli 10 şirket

Dünyadaki en değerli şirketlerin zirvesinde Apple yer alırken ikinci sırada Microsoft, üçüncü sıradaysa Suudi Aramco şirketi var.