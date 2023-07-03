Dünyadaki en değerli 10 şirket

Dünyadaki en değerli şirketlerin zirvesinde Apple yer alırken ikinci sırada Microsoft, üçüncü sıradaysa Suudi petrol şirketi Aramco var.
Dünya genelinde 1 trilyon dolar değerlemeyi aşan altı şirket bulunuyor. Bunların beşi ABD merkezli. İlk 10’daysa Aramco ve TSMC dışındaki tüm şirketler ABD’li.
Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyle:
- Apple- 3 trilyon 50 milyar dolar
- Microsoft- 2 trilyon 532 milyar dolar
- Suudi Aramco- 2 trilyon 80 milyar dolar
- Alphabet- 1 trilyon 527 milyar dolar
- Amazon- 1 trilyon 337 milyar dolar
- NVIDIA- 1 trilyon 44 milyar dolar
- Berkshire Hathaway- 829 milyar dolar
- Meta Platforms- 745 milyar dolar
- Tesla- 735 milyar dolar
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)- 486 milyar dolar