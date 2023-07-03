Dünyadaki en değerli 10 şirket

Dünyadaki en değerli şirketlerin zirvesinde Apple yer alırken ikinci sırada Microsoft, üçüncü sıradaysa Suudi petrol şirketi Aramco var.

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Dünya genelinde 1 trilyon dolar değerlemeyi aşan altı şirket bulunuyor. Bunların beşi ABD merkezli. İlk 10’daysa Aramco ve TSMC dışındaki tüm şirketler ABD’li.

Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyle: