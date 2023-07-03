Apple’ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üstünde

ABD’li teknoloji devi Apple, 18 ayın ardından borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi yeniden aştı.

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Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon doların üstüne çıkan Apple, 19 Ağustos 2020’de de 2 trilyon doların üstünü görmüştü.

Şirket, 4 Ocak 2022’de de 3 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket olmuştu. Ama ABD’deki göstergeler bu durumu tersine çevirmişti.

İkinci çeyrekte beklentilerin üstünde satış toplayan Apple, 18 ayın ardından yeniden 3 trilyon dolar barajını aştı.

Şirketin hisse değeri bu sene yüzde 50’den fazla değer kazandı.

Ülkelerden bile büyük

Apple, ulaştığı 3 trilyon dolarlık değerle dünyanın önde gelen birçok ekonomisinden bile büyük hale de dönüşmüş durumda.

Gayrisafi yurt içi hasılalara kıyaslandığında Apple’ı dünyada geride bırakabilen sadece dört ülke kaldı: ABD, Çin, Japonya ve Almanya.