Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doları geçti

ABD’li teknoloji devi Apple, borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket oldu.

Apple, Covid-19 salgınının başladığı 2020’den bu yana hisseleri üç kattan fazla arttırmayı başardı ve dün itibariyle yüzde 3’lük bir değer kazancı daha yaşadı.

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 182,88 dolara kadar ulaştı.

Apple’ı, 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google’ın ana kuruluşu Alphabet takip etti.

Ülkelerden bile büyük

Apple, ulaştığı 3 trilyon dolarlık değerle dünyanın önde gelen birçok ekonomisinden bile büyük hale de dönüşmüş durumda.

Gayrisafi yurt içi hasılalara kıyaslandığında Apple’ı dünyada geride bırakabilen sadece dört ülke kaldı: ABD, Çin, Japonya ve Almanya.