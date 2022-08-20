Michelle Pfeiffer makyajsız selfiyle mesaj verdi, ama konu doğal güzellik değildi

ABD’li yıldız Michelle Pfeiffer, Instagram’daki paylaşımında, kasımda ülkede düzenlenecek ara seçimlerde seçim görevlileriyle ilgili sorunu dile getirdi.

Fotoğraf: Instagram

Pfeiffer paylaşımda, “Selam herkes, seçimlere sadece üç ay kaldığını biliyor musunuz? Buna inanabiliyor musunuz!” diye başladı ve vatandaşları seçim görevlisi olmaya çağırdı: “Seçimlerde çalışacak görevli sayısı yetersiz. Bu durumu değiştirmek için siz de seçim görevlisi olmayı düşünün. Hepimiz güvenli bir seçim istiyoruz. Haydi o zaman…”

Hollywood yıldızı mesajını konuyla ilgili etiketleri paylaşarak bitirdi.

ABD kimi seçecek?

ABD’de 8 Kasım’da düzenlenecek ara seçimlerde adaylar, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalye ve Senato’daki 100 koltuk için yarışacak.

16 yaş üstü ve lise mezunu olmak gerekiyor

ABD’de vatandaş ya da kalıcı oturma izni bulunan kişiler seçim görevlisi olabiliyor. Liseli öğrenciler de 16 yaşını doldurmuş, ailelerinden izin almış ve 4 üzerinden 2,5 not ortalaması sağlamışlarsa seçimlerde çalışabiliyor.

Seçim görevlileri gönüllülerden oluşuyor ama hizmetleri karşılığında sembolik bir ücret alıyor. Bu rakam eyaletten eyalete değişiyor.

Görevliler seçim öncesinde kısa bir eğitim programına katılıyor.