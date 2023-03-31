MHP, AKP logosuna güvenmemiş: Üç hilali görmeyen oy vermez

MHP’li yetkili, AKP’yle ortak listeden girmeyi, seçmenlerinin ‘üç hilal logosunu görmezse oy kullanmayacakları’ gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

MHP, kendi listesiyle seçime girecek. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle ortak listede seçime girmenin mantıklı bir seçenek olamayacağını belirterek, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) kararlarına dikkat çekmişti: “Cumhur ittifakını teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.”

Bahçeli’nin bu açıklamaları sonrası, kararın nedenleri MHP’nin kurmaylarına soruldu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan bir kurmay, ‘üç hilal’i görmeyen seçmenin oy vermeyeceğini söyledi.

MHP’li kurmayın, “Biz farklı bir siyasi hareketiz. Bu duruşumuz hiç değişmedi. Üstelik yeni gelenler kendi kimlikleriyle girerken, biz niye ortak liste ile katılalım” dediğini aktaran Fırat, görüşmeyi şöyle özetledi:

*MHP’nin ortak liste gibi bir talebinin başından beri olmadığına dikkat çeken üst düzey isimler, Ak Parti’nin taşra teşkilatlarından ortak liste talebi geldiğini ancak bunun da görüşülmediğinin altını çizdiler.

*MHP’li yöneticilere göre MHP tabanı üç hilali, logoyu görmek ister, görmezse de oy vermez.

*Hafta sonuna kadar listenin tamamlanması, sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayına sunulması bekleniyor.