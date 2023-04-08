MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusu

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sözcü’den Mesut Yıldırım‘a konuşan Develioğlu’nun avukatı Eser Çömlekçioğlu şunları söyledi:

“Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray’ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü’nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir.”

Ne olmuştu?

Spor muhabirleri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç üç hafta önce, MHK Başkanı Lale Orta’nın eskiden görev yaptığı beIN Sports’a baskı yaptığını ve Trio programında geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında bir pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere kızdığı, yorumcuları tehdit ettiği ve VAR odasından bir görüntüyü maç özetine koydurduğunu iddia etti.

Söz konusu pozisyonda Galatasaraylı sporcu Nicolo Zaniolo ile Kasımpaşalı sporcu Ryan Donk arasındaki mücadele sonrası hakem kart göstermemiş, VAR uyarıda bulunmamıştı.

Yorumcular Donk’a kırmızı kart verilmesi gerektiğini söylemişti.

Orta, iddiaları yalanlamıştı.

Bu iddialardan sonra devam eden hakem hatalarından dolayı da Orta, Galatasaray’ın hedefindeydi.