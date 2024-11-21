MGM: Havalar soğuyor, kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların ülke genelinde 10-15 derece azalacağını ve bazı bölgelere kar beklendiğini duyurdu.

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MGM’nin açıklamasına göre cumartesiden itibaren sıcaklıklar ülke genelinde 10-15 derece düşecek. Karadeniz’de bazı bölgelerde 18 derece soğuyan hava mevsim normallerinin altına inecek.

Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Cumartesiden itibaren yağmur ve sağanak beklenen bölgelerse şu şekilde:

Marmara

Ege

Batı ve Orta Akdeniz

İç Anadolu’nun batısı

Batı ve Orta Karadeniz

Yağışlı hava doğuya doğru hareket ederek çarşamba (27 Kasım) yurdu terk edecek.

Hafta sonunda bazı illerdeki günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara : -3/2

İstanbul : 3/7

İzmir : 4/11

Antalya : 7/15

Bursa : 0/8

Eskişehir : -5/1

Konya : -5/1

Kayseri : -10/-2

Bolu : -2/1

Samsun : 6/9

Trabzon : 7/10

Erzurum : -10/-7

Diyarbakır : -4/4

MGM’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesinde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü Ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.