İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 48 ile ‘sarı’ kodlu uyarı

Meteoroloji, Antalya’yı turuncu kodla İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 48 iliyse sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun büyük bölümünde fırtına ve kuvvetli yağış bekliyor.

Sarı kodla uyarılan iller:

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

Aydın

Balıkesir

Bartın

Bilecik

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Düzce

Edirne

Eskişehir

Giresun

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Nevşehir

Niğde

Ordu

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.