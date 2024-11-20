Sağanak geliyor: İstanbul dahil 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege ve Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul dahil 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin ‘sarı’ kodla uyardığı iller şöyle:

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Muğla

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

Fotoğraf: MGM

Ege’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ayrıca Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: