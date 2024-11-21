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MGM’den Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

MGM, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın etkisinin cumartesi gece saatlerinde azalacağı tahmin ediliyor.


Fırtınanın başlangıç saati yarın 18:00, bitişiyse cumartesi 23:00 olarak açıklandı.

MGM’nin açıklaması şu şekilde:

Marmara’da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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