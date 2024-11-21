MGM’den Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu.
MGM, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın etkisinin cumartesi gece saatlerinde azalacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın başlangıç saati yarın 18:00, bitişiyse cumartesi 23:00 olarak açıklandı.
MGM’nin açıklaması şu şekilde:
“Marmara’da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.“