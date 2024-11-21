İDO ve BUDO’nun seferleri iptal

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri, Bursa Deniz Otobüsü’nünse (BUDO) tüm seferleri iptal edildi.
Fotoğraf: AA
İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
- 09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı-Bursa
- 09.45: Yalova – Yenikapı
- 09.45: Yenikapı – Yalova
- 10.00: Pendik – Yalova
- 11.00: Yalova – Pendik
- 11.45: Yalova – Yenikapı
- 11.45: Yenikapı – Yalova
- 12.30: Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy
- 18.00: Yalova – Pendik
BUDO’nun sitesinde yer alan bilgiye göre bugün dört hattaki 12 sefer iptal edildi.
Seferleri iptal edilen dört hat şunlar:
- Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Şehir Hatları’nın da iptal edilen seferlerle ilgili açıklaması şöyle:
“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
- Büyükada-Sedef Adası Hattı
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
- Adalar-Beşiktaş Hattı
- Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı
- Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.”