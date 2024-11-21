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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO’nun seferleri iptal

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri, Bursa Deniz Otobüsü’nünse (BUDO) tüm seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA


İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

  • 09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı-Bursa
  • 09.45: Yalova – Yenikapı
  • 09.45: Yenikapı – Yalova
  • 10.00: Pendik – Yalova
  • 11.00: Yalova – Pendik
  • 11.45: Yalova – Yenikapı
  • 11.45: Yenikapı – Yalova
  • 12.30: Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy
  • 18.00: Yalova – Pendik

BUDO’nun sitesinde yer alan bilgiye göre bugün dört hattaki 12 sefer iptal edildi.

Seferleri iptal edilen dört hat şunlar:

  • Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir Hatları’nın da iptal edilen seferlerle ilgili açıklaması şöyle:

“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı 
  • Büyükada-Sedef Adası Hattı
  • Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı 
  • Adalar-Beşiktaş Hattı
  • Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı
  • Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.”

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