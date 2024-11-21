İDO ve BUDO’nun seferleri iptal

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri, Bursa Deniz Otobüsü’nünse (BUDO) tüm seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı-Bursa

09.45: Yalova – Yenikapı

09.45: Yenikapı – Yalova

10.00: Pendik – Yalova

11.00: Yalova – Pendik

11.45: Yalova – Yenikapı

11.45: Yenikapı – Yalova

12.30: Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy

18.00: Yalova – Pendik

BUDO’nun sitesinde yer alan bilgiye göre bugün dört hattaki 12 sefer iptal edildi.

Seferleri iptal edilen dört hat şunlar:

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir Hatları’nın da iptal edilen seferlerle ilgili açıklaması şöyle:

“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.”