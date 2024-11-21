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Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları yarın iptal

Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yarın bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Buna göre iptal olan seferler şunlar:

  • Geyikli’den saat 10:00 ve 15:00
  • Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00
  • Kabatepe’den 13:00, 17:00 ve 21:00
  • Gökçeada’dan 11:00, 15:00, 19:00 ve 22:30

Yapılabilecek seferlerse şunlar:

  • Kabatepe’den 09:00 ve 15:00
  • Gökçeada’dan 07:00 ve 13:00

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