Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları yarın iptal

Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yarın bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre iptal olan seferler şunlar:
- Geyikli’den saat 10:00 ve 15:00
- Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00
- Kabatepe’den 13:00, 17:00 ve 21:00
- Gökçeada’dan 11:00, 15:00, 19:00 ve 22:30
Yapılabilecek seferlerse şunlar:
- Kabatepe’den 09:00 ve 15:00
- Gökçeada’dan 07:00 ve 13:00