Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları yarın iptal

Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yarın bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre iptal olan seferler şunlar:

Geyikli’den saat 10:00 ve 15:00

Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00

Kabatepe’den 13:00, 17:00 ve 21:00

Gökçeada’dan 11:00, 15:00, 19:00 ve 22:30

Yapılabilecek seferlerse şunlar: