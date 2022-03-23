MGK bildirisinde ‘Montrö’ vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye’nin Karadeniz’de ‘barış ve istikrarın idamesi için’ Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin uygulanması yanında ‘arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği’ belirtildi.
Cumhurbaşkanlığında düzenlenen MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Metinden öne çıkanlar:
- Türkiye’nin Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö’nün uygulanması yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.
- İki ülke sorunlarının Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.
- Türkiye’nin, sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya’da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir.