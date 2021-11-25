MGK bildirisinde ekonomik kriz öne çıktı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride ekonomik kriz öne çıktı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 30’a koşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşanıyor.

Britanyalı Financial Times’a göre, Merkez Bankası’nın Erdoğan’ın ‘yüksek faiz oranlarının enflasyonu körüklediğine dair temel öğretiye aykırı inancından kurtulamaması halinde’, Türk lirası için kalıcı bir toparlanma olasılığı ‘çok az.’

MGK’nın ardından yayımlanan bildiride özetle şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye’nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir.

* Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

* Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

* (Libya’daki seçimler) Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır.