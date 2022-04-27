MetroPOLL’ün kurucusuna göre Babacan’ın hamlesi ‘Kılıçdaroğlu’nun etkisini gölgeledi’

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Meclis seçimine kendi listeleriyle gireceği yönündeki açıklamasını ‘müthiş bir hamle’ diye tanımladı.

Fotoğraf: AA

DEVA Partisi, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileriyle parlamenter sisteme dönüşü hedefleyen ‘altı parti’ arasında. Babacan, bugünkü açıklamasında cumhurbaşkanlığında ortak adayı destekleyeceklerini ancak Meclis seçimine kendileri adına gireceklerini söylemişti.

Sencar, Twitter paylaşımında Babacan’ın yeni hamlesini şöyle yorumladı: “Ali Babacan beklenmedik boyutta risk alarak siyasi ortamda tam bir ‘game changer’ (oyun değiştiren) oldu. Aylardır toplumda görülen bir heyecan ve etki yaratmayan altılı masaya müthiş bir hamle yaptı.

Durağan siyasi ortamda inisiyatif almak riskli olabilir ancak önemli bir liderlik özelliğidir ve beklenmedik sonuçlar üretebilir. DEVA kurulduğundan beri böyle cesur bir hamle yapmamıştı. Aylardır oyun kurucu olarak sürekli ön planda görülen Kılıçdaroğlu’nun etkisini gölgeledi.”