MetroPOLL anketi: Seçimlere rekor katılım bekleniyor

MetroPOLL Araştırma’nın nisanda düzenlediği ankete göre 14 Mayıs’taki seçimlere rekor katılım bekleniyor.
Katılımcıların yüzde 84,1’i bu seçimde ‘kesinlikle‘ oy kullanacağını belirtirken, yüzde 11,3’ü ‘büyük ihtimalle’ oy kullanacağını söyledi.
Oy kullanma potansiyeli yüz üzerinden 94,4 puanla ölçüldü.
Partiler özelinde bakıldığında, CHP seçmeni katılımcıların yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. Bunda en düşük oransa yüzde 75,2’yle İYİ Partililerde.
Ankete göre ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AKP seçmeninde yüzde 88,9, HDP’de yüzde 81,5, MHP’de yüzde 82,5 oldu.
10 puan artabilir
2019’daki yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 84,67 kaydedilmişti. Ankete göre bu oran önümüzdeki seçimlerde yaklaşık 10 puan kadar yükselebilir.