Metro Turizm’in firari patronu Galip Öztürk Gürcistan’da gözaltına alındı

‘Öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilen Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk kaçtığı Gürcistan’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: @GalipOzturk

28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yedi kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı.

Davaya bakan İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesi’nin açıklamasında mahkeme kararıyla, Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma olduğu yazıldı.

Açıklamada, şunlar dendi: “Bir mahkeme kararına dayanarak G.Ö’nün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, G.Ö’yle bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. Altı yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu’nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı.”