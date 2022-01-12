Metro saldırganına 18 yıl üç aya kadar hapis talebi

İstanbul’da metroda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırgan hakkında beş ayrı suçtan hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

24 Kasım 2021’de Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Yılmaz tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre Anadolu başsavcılığı Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Yılmaz’ın ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs‘, ‘kasten yaralama‘, ‘hakaret‘, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit’ ile mağdur ve müştekileri karşı ‘zincirleme şekilde silahla tehdit‘ suçlarından toplam altı yıl yedi aydan 18 yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, değerlendirilmek üzere Anadolu asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Yılmaz’ı yargılanmasına başlanacak.

2020’de ‘iyi halden’ koşullu salıverilmişti

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018’de ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçundan yargılandığı davada iki yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Yılmaz, 7 Mart 2019’da tutuklanırken iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020’de koşullu salıverilmişti.