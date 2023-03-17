Meteoroloji’den altı il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir il için ‘turuncu’, beş il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.