Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den altı il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir il için ‘turuncu’, beş il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

SON HABERLER

Partilerin yoğun mesaisi: Adaylık kuyrukları oluştu

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin genel merkezleri en kritik kavşaklardan birini dönmeye hazırlanıyor. Milletvekili adaylarının belirleneceği sürecin ilk adımı olan aday adaylarının başvuruları nedeniyle partilerin genel merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Krizdeki First Republic Bank’a 30 milyar dolarlık destek

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank’ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

TTB: Depremzede kadınların ihtiyaçlarına kulak verin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığını, kadın sağlığını önceleyen bir planlama yaparak, deprem bölgesindeki doğum kontrol hapı, gebelik testi, ped gibi ihtiyaçları hızla karşılamaya çağırdı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık, bakanlığın depremzede kadınların doğum kontrol haplarına duyduğu ihtiyaca kulaklarını tıkadığını söyledi.