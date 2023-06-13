Meteoroloji’den 32 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 32 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın doğusu, Kütahya’nın güneyi), Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MGM bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.