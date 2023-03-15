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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dokuz il için ‘turuncu’, bir il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre yağışlar kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Diğer yandan yağışların Adıyaman il geneli ile Malatya’nın güney, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Elazığ’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.


Rüzgar, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esecek.

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